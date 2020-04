Joanna Krupa pokazała zdjęcia córeczki. Uwagę przykuwa jej stylizacja

Córka Joanny Krupy, mimo że ma dopiero parę miesięcy, już wyrasta na prawdziwą gwiazdę. Dziewczynką zachwycają się internauci z całego świata, a modelka dba o ty, by jej córka zawsze prezentowała się jak najlepiej.

Krupa, mimo że przez okres ciąży pozostawała aktywna zawodowo, od narodzin córeczki skrupia się przede wszystkim na jej wychowaniu, starając spędzać się z nią każdą chwilę, co chętnie relacjonuje na Instagramie. Modelka nie poszła przykładem innych gwiazd i jako dumna mama chętnie chwali się jej zdjęciami w sieci, które za każdym razem wzbudzają zachwyt jej fanów.

Przy okazji dołączyła też kilka zdjęć dziewczynki, pokazując jej świąteczną stylizację. Specjalnie na tę okazję, Krupa wybrała dla niej niezwykle stylowy jeansowy kombinezon, który jest jednym z największych trendów sezonu. Dbając o jej wygodę, zapięła go jednak tylko do połowy, tak by sztywny materiał zbyt mocno nie opinał dziewczynki.