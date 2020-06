Joanna Moro w ogniu krytyki. Zabrała półroczną córkę do sauny?

Joanna Moro jest mamą trójki dzieci. Na Instagramie z chęcią pokazuje uroki macierzyństwa i to, jak spędza czas ze swoimi pociechami. Niedawno wybrała się do sauny. Zamieściła zdjęcie, z córką na rękach. Ale fanom się to nie spodobało.

Joanna Moro wybrała się do sauny (East News)