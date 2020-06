Joanna Racewicz zdradziła, gdzie spędza długi weekend. Rozpoczęła też detoks szambala

"Jeśli znacie detoks szambala - to już wiecie, co tu robię. Marta Gładuń przeniosła się do Ciechocinka ze Szczyrku, a ja za nią. Wszystko z powodu sześciu dni bez jedzenia, za to z gruntownym czyszczeniem ciała, duszy i głowy. Raz na jakiś́ czas dobrze robi... Mnie na pewno. Szczególnie po kwarantannie. To wyzwanie - nie będę zapewniać, że "bułka z masłem". Dlatego - wybaczcie, że zniknęłam ze strefy insta live. Ale wrócę za tydzień kolejnymi znakomitymi gośćmi i z kolejnym planem "wychodzenia z detoksu" – napisała w mediach społecznościowych Joanna Racewicz.