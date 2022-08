Joga z Subway na dachu z widokiem na centrum Warszawy.

Co wspólnego ma Subway® z jogą? Joga to staroindyjski system filozofii dążący do integracji umysłu, ciała i ducha, a co za tym idzie osiągnięcia równowagi w życiu. Nowe propozycje od Subway® dedykowane są nie tylko młodym albo zapracowanym osobom, ale też tym, którzy starają się zachować równowagę w odżywianiu nie popadając w żywieniowe skrajności. Tym, którzy nie mają czasu by przygotowywać obiad w domu a jedzenie wysokotłuszczowych i wysokowęglowodanowych posiłków nie wpisuje się w ich dbałość o równowagę w codziennej diecie. Balans w żywieniu jest równie ważny co nasza wewnętrzna harmonia. Śmiało zatem można postawić na jednej szali: harmonię wewnętrzną i zrównoważoną formę odżywiania. Subway® dzięki rozszerzonej ofercie pozwala na zachowanie lekkości wszystkim jedzącym posiłki "na mieście".