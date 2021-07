Jordan Green Clean

W przypadku nici, warto, by była ona wytworzona w sposób zrównoważony, z materiałów z recyklingu lub pochodzenia naturalnego, tak jak nić dentystyczna Jordan z serii Green Clean. To w 100 proc. wegańska nić, która precyzyjnie usunie resztki jedzenia i zanieczyszczenia, pozostawiając w ustach przyjemne uczucie chłodnej, miętowej świeżości. A to wszystko z szacunkiem i troską o środowisko. Aby ograniczyć użycie plastiku, została ona zamknięta w kartonowym opakowaniu z recyklingu, które pełni również funkcję pojemnika do przechowywania. Natomiast plastikowa szpula, na którą została nawinięta nic, została wytworzona z plastiku z recyklingu.