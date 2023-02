Julia Wieniawa i Adam Woronowicz w najnowszej premierze Teatru Garnizon Sztuki pt. GRA

GRA to niezwykle atrakcyjny i wyjątkowy tekst, który burzy klisze naszego stereotypowego myślenia: celebrytka – bezmyślna, dziennikarz – autorytet. Różnice społeczne i obyczajowe zacierają się, bo w GRZE nic nie jest czarne ani białe, nie ma przegranych ani zwycięzców. Jest za to dialog, który zmusi do refleksji każdego widza. Czy jest wyjście z pułapki stereotypów? Kto tak naprawdę jest słaby, kto silny? Kto z kim tu prowadzi grę? Czy za wieloma maskami kryje się jeszcze prawdziwa twarz?