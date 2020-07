Julia Wieniawa zdradziła swój sposób na zrzucenie wody z organizmu. Robi to, przed ważnymi wyjściami

Aktorka, jak wiele osób zmaga się z chorobą tarczycy. Dowiedziała się o tym kilka lat temu, kiedy zauważyła opuchnięcia na twarzy, a przez cały dzień była senna i nie miała energii. Szybko okazało się, że to niedoczynność, która negatywnie wpływa na cały jej organizm. Wtedy wraz ze swoja trenerką rozpoczęła walkę z chorobą za pomocą diety i lekarstw.

Julia Wieniawa ze swoim sposobem na zatrzymaną wodę w organizmie

Tarczyca

Tarczyca jest jednym z gruczołów, którego praca wpływa dosłownie na cały organizm. Kiedy zmagamy się z problemami związanymi z gruczołem, to jego nieprawidłowe działanie odczuwa to każdy organ. Pojawiają się problemy z sercem, miesiączki stają się nieregularne, skóra traci jędrność, zatrzymuje się woda w organizmie, włosy mają skłonność do wypadania i wiele innych objawów.