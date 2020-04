June Almeida dawno temu odkryła pierwszego ludzkiego koronawirusa. Mówili, że to grypa

June Almeida była pionierką w dziedzinie obrazowania wirusów, a jej badania pełnią znacząca rolę w trakcie pandemii. Covid-19 jest nowym wirusem, jednak należy do grupy koronawirusów zidentyfikowanych przez dr Almeidę w 1964 roku w Londynie.

Wirusolożka urodziła się w 1930 roku i dorastała w Glasgow. Pomimo tego, że porzuciła szkołę w wieku 16 lat, dostała pracę jako technik laboratoryjny w Glasgow Royal Infirmary. Później przeprowadziła się do Londynu, gdzie kontynuowała karierę i w 1954 roku wyszła za Enriquesa Almeida, który był wenezuelskim artystą.

Kiedy przeprowadzili się do Kanady, June Almeida używając mikroskopu elektronowego, rozwinęła swoje umiejętności w badaniu wirusów. Pisarz medyczny, George Winter, wyznał w rozmowie z BBC, że gdy rozpoznano jej umiejętności, zwabiono ją do pracy w St Thomas's Hospital Medical School w Londynie. Ten sam szpital później leczył premiera Borisa Johnsona, gdy cierpiał na Covid-19.

Wysłano próbki do June Almeida, która pod mikroskopem zobaczyła w nich cząsteczki wirusa. Opisała go jako wirus podobny do wirusa grypy, ale niedokładnie taki sam.