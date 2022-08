Juniorzy w branży IT - jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy?

Pierwsza praca w IT bez doświadczenia - czy to jest możliwe?

Aby móc pracować w IT, trzeba posiadać określone kompetencje i wiedzę. Uzyskanie pracy zupełnie bez doświadczenia może być bardzo trudne. Od kandydatów do pracy w IT wymaga się, by posiadali wykształcenie wyższe a także by posiadali wiedzę na temat określonych technologii programowania, takich jak Java czy Python. W wielu przypadkach taką wiedzę można otrzymać poprzez udział w kierunkowym kursie bądź bootcampie.