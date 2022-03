Just For Fun: Muzyka, spontan i zabawa w dziecięcej kampanii CCC

Dzieciaki też kochają trendy! Z kolekcji Sprandi wybiorą z pewnością sneakersy w klimacie retro, starszym spodobają się natomiast modele z kontrastowymi odcieniami czerni, żółtego i zieleni albo marynarskich barw bieli, granatu i czerwieni. Ze sneakersów Champion chłopcom spodobają się kontrastowe modele łączące czerń, czerwień i białe logo, a dziewczynkom – te w idealnym odcieniu różu, jak od lalki Barbie, albo w wyraziste esy-floresy, jak z obrazu abstrakcjonistów. Na sneakersach Reebok z bielą kontrastuje motyw moro. Puma proponuje natomiast połączenie bieli z pudrowym różem na sneakersach o klasycznej sylwetce. Skechers to niepohamowana radość życia – sneakersy łączą neonowe barwy. Asics to biel, fason retro i stabilna podeszwa. Nowość w ofercie CCC to marka Diadora, która stawia na klasykę – stonowane barwy i zapięcia na rzepy. Kolejna nowość – Fila zestawiła skórę z miękkim, oddychającym materiałem. Oprócz butów, z akcesoriów na cieplejsze dni, przydadzą się dzieciakom daszki i bejsbolówki, na przykład z logo Sprandi.