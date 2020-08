Justyna Nagłowska zachwyca figurą po ciąży. Żona Borysa Szyca wróciła do formy

Henryk Szyc-Nagłowski urodził się 21 marca 2020 roku. To pierwsze wspólne dziecko Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej. Chłopiec już wykazuje podobieństwo do taty i jak pisze Nagłowska, ma się świetnie. To, że szczęśliwe dziecko równa się szczęśliwa mama widać gołym okiem. Justyna wygląda naprawdę fantastycznie.

Żona aktora na swoim koncie na Instagramie często pisze o macierzyństwie. Prowadzi również podcast "Matka też człowiek" dzięki czemu poza byciem mamą, spełnia się jako dziennikarka. Choć, jak sama przyznała w social mediach, "powrót do formy po ciąży to nie zawody i każda kobieta ma na to czas", to trzeba przyznać, że sama Justyna 5 miesięcy po porodzie wygląda fantastycznie. Widać to na zdjęciu znad morza, które wrzuciła na Instagram Anna Kalczyńska.