Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 5 allegroblack weekfestiwal zakupówzakupy internetzakupy on line 4 godziny temu Informacja prasowa Już wkrótce Black Week Allegro Jak Polacy planują zakupy podczas listopadowego festiwalu atrakcyjnych cen? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Już wkrótce Black Week Allegro (mat prasowe) Black Week na Allegro - 8-dniowy festiwal zakupowy - rozpocznie się w poniedziałek 23 listopada, a skończy w Cyber Monday (30 listopada).

Mężczyźni planują przeznaczyć na zakupy większy budżet - interesują się przede wszystkim ofertami z segmentu elektroniki i sprzętu AGD/RTV. Kobiety spodziewają się najlepszych obniżek z okazji Black Week w kategoriach produktowych obejmujących modę i dodatki.

Osoby mieszkające w największych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców) oraz na wsiach lub małych miastach (do 20 tys. mieszkańców) są najbardziej zainteresowane ofertami specjalnymi podczas Black Week.

Prawie 50% ankietowanych konsumentów planuje szukać okazji na Allegro. Koniec roku to tradycyjnie najgorętszy czas w e-commerce. Również festiwale zakupów internetowych z okazji Czarnego Piątku i Cyber Monday czy też własna akcja Allegro - Smart! Week - z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Szczyt zakupów przez Internet przypada właśnie w tym okresie, ponieważ ludzie przygotowują się nie tylko do nowej pory roku (ubrania, wystrój domu, porządki w ogrodzie), ale przede wszystkim do świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Jak wynika z badania przeprowadzonego w tym roku przez Allegro i SW Research, większość respondentów uważa, że dzięki Black Friday można kupić produkty po niższych cenach niż zwykle - prawie 31% respondentów uważa, że ceny są niższe we wszystkich sklepach, a 45% - że ceny są niższe w niektórych sklepach, w innych na tym samym poziomie. Jednocześnie 49,9% ankietowanych wskazało Allegro jako miejsce, w którym planuje szukać najlepszych cen. Większość z nich oczekuje rabatu od 50% do 70%. Dodatkowo 41% ankietowanych planuje wykorzystać zbliżający się festiwal zakupów jako świetną okazję do kupienia świątecznych prezentów dla swoich bliskich. Nasi konsumenci uwielbiają festiwale zakupowe, więc nie mogliśmy ich rozczarować. Black Friday i Cyber Monday zamieniają się na Allegro w Black Week - 8-dniową akcję zakupową. Nowe okazje będą pojawiać się codziennie. Łącznie od 23 do 30 listopada wspólnie ze sprzedającymi na naszej platformie, z których większość to małe i średnie firmy, zaprezentujemy ponad pół miliona ofert w specjalnych cenach. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja przyniesie użytkownikom Allegro świetne okazje do zakupów w niskich cenach - skomentował Damian Zapłata, członek zarządu i Chief Commercial Officer w Allegro. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Kobiety kontra mężczyźni: listy zakupów i planowane budżety Badanie Allegro wykazało również kilka różnic związanych z płcią respondentów. Kobiety spodziewają się najlepszych obniżek z okazji Black Friday w kategoriach produktowych obejmujących modę – ubrania / obuwie / akcesoria (56%), przy czym segment ten wskazuje znacznie niższy odsetek mężczyzn. Zamiast tego, panowie najbardziej liczą na atrakcyjne oferty na sprzęty AGD / RTV (46%) oraz elektronikę (42%). Oczekiwania te mogą być bezpośrednio powiązane z planowanymi wydatkami. Respondenci, którzy chcą robić zakupy podczas Black Week, zamierzają przeznaczyć na ten cel średnio 1266 zł. Jeśli jednak spojrzy się na kwoty z uwzględnieniem płci ankietowanych, badanie pokazuje, że mężczyźni planują wydać więcej (średnio 1435 zł) niż kobiety (średnio 1121 zł). Może to być spowodowane tym, że panowie są bardziej zainteresowani elektroniką oraz sprzętem AGD / RTV, a co za tym idzie, prawdopodobieństwo wyższych wydatków rośnie. Przyglądając się kategorii wiekowej - najniższą średnią sumę na zakupy w Black Friday planują wydać najmłodsi - do 24. roku życia (952 zł). Z kolei największe wydatki, średnio 1389 zł, planują osoby w wieku 35-49, co naturalnie spowodowane jest wyższymi średnimi zarobkami miesięcznymi. Przełomowy rok dla demokratyzacji handlu detalicznego Badanie wykazało również, że 2019 był rokiem przełomowym dla zjawiska Black Friday w Polsce. Bez względu na to, czy pod uwagę brana jest płeć, wiek czy miejsce zamieszkania - w zeszłym roku zaobserwować można było duży wzrost liczby osób, które wzięły udział w listopadowych festiwalach zakupowych w stosunku do lat poprzednich. Kilka lat temu z ofert związanych z Black Friday korzystała nieco ponad jedna czwarta badanych ze wsi oraz największych miast. W zeszłym roku, udział w akcji brała już ponad połowa mieszkańców tych obszarów, co może świadczyć o coraz większej dostępności tego typu akcji w całej Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania. Czym było to spowodowane? Dynamicznym rozwojem e-commerce i nowoczesnych rozwiązań logistycznych, takich jak np. sieć paczkomatów. Trend zostanie utrzymany w tym roku - największe zainteresowanie ofertami z okazji Czarnego Piątku wykazują osoby mieszkające w największych aglomeracjach (powyżej 500 tys. mieszkańców) oraz na wsiach lub w małych miastach (do 20 tys. mieszkańców), gdzie odsetek osób deklarujących udział w tegorocznym Black Friday to ponad 50%. Właśnie dlatego bezpłatna dostawa, poza wysokością rabatu, jest najsilniejszym argumentem za dokonaniem zakupu (dla prawie 55% ankietowanych). Kolejne miejsce zajęły rozszerzona gwarancja lub dodatkowe opcje naprawy (16%). Black Friday - wyścig dla najszybszych? 40% respondentów w naszym badaniu przyznało, że w przeszłości nie udało im się kupić wszystkiego z zaplanowanej listy zakupów podczas Black Friday. Jako główny powód wskazali zbyt szybką sprzedaż oferty (38%). Bardzo poważnie potraktowaliśmy te wyniki i już od wielu tygodni pracujemy z naszymi partnerami, aby zapewnić jak największą liczbę pożądanych produktów. Pierwsze tzw. „golden deals" ogłosimy na około tydzień przed rozpoczęciem festiwalu, więc każdy będzie mógł przygotować swoją własną, dobrze przemyślaną listę zakupów - skomentował Damian Zapłata. Z drugiej strony dbamy o to, aby nasze ceny były naprawdę atrakcyjne, a obniżki prawdziwe. W ubiegłych latach pojawiały się głosy, że sklepy mają tendencję do podnoszenia cen tuż przed dużymi wydarzeniami, takimi jak Czarny Piątek, więc późniejszy rabat nie jest rzeczywisty. Allegro wprowadza wiele rozwiązań, aby mieć pewność, że ceny są uczciwe. Jednym z nich jest sposób komunikowania ceny pierwotnej ofert, które były już na naszej platformie. Pokazujemy średnią z ostatnich 4 tygodni, a nie ostatnią, sprzed obniżki. To sprawia, że zakupy na Allegro są bardziej przejrzyste, a pod koniec dnia przynoszą więcej korzyści naszym sprzedawcom - dodał Zapłata.