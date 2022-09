Kącik piękna i relaksu. Jak zorganizować toaletkę?

Toaletki do każdego wnętrza

W najlepszej sytuacji są panie, które mają sypialnię, ponieważ wtedy wystarczy wstawić do niej mebel o odpowiednich wymiarach. W zależności od potrzeb może to być stolik lub toaletka wisząca, którą mocuje się do ściany. Nieodłącznym atrybutem jest lustro i tutaj są do wyboru dwa warianty. Jeżeli toaletka stoi przy ścianie, to wtedy można się pokusić o zestaw z zabudowanym lustrem, a jeżeli stawia się ją przy oknie, to na rynku są modele z chowanym lustrem. Przy okazji można ją wtedy wykorzystać do przechowywania na blacie innych rzeczy. To świetny pomysł w przypadku braku wystarczającej ilości miejsca, dlatego dobrze jest, jeśli mebel będzie miał dwie lub nawet trzy szuflady. Choć definicja zakłada, że toaletka jest osobnym stolikiem, który ma pełnić tylko jedną funkcję, to panie mieszkające np. w kawalerkach mogą wykorzystać do tego celu biurko lub komodę.