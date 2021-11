Kalendarz adwentowy z kosmetykami – na jakie marki postawić?

Co dokładnie można otrzymać w prezencie? Mogą tam znaleźć się np. kojące chusteczki do demakijażu z wodą kokosową oraz rozświetlający peeling do twarzy, który złuszcza martwy naskórek. Dodatkowo otrzymujesz sporo niezbędnych kosmetyków do makijażu, które możesz dodać do swojej stałej kolekcji. Znajdziesz w nim m.in. kilka błyszczących cieni do powiek, które będą pasować do wszystkich świątecznych stylizacji oraz mini lusterko kieszonkowe, które idealnie nadaje się do przechowywania w torebce lub kosmetyczce. A to dopiero początek, bo jest tam wiele innych interesujących produktów, ale lepiej nie psuć niespodzianki i radości z odkrywania.