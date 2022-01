Kamerzysta na wesele – czy warto go zatrudnić?

Dlaczego warto nawiązać współpracę z kamerzystą?

Wiele młodych par skłania się ku rezygnacji z zatrudnienia kamerzysty z jednego, bardzo prostego powodu – sądzą, że przygotowane przez niego nagranie obejrzą raz, może dwa, a później trafi on do szuflady. Rzeczywiście, może tak się zdarzyć, że po film z wesela będziemy sięgali sporadycznie. Warto jednak mieć świadomość, że jest to pamiątka, którą chętnie będą oglądały nasze dzieci i wnuki. Jest to także jedyna okazja, aby pokazać przyszłym pokoleniom, jak bawiliśmy się na weselu, co zdecydowanie lepiej zrobić za pomocą nagrania wideo, aniżeli samych fotografii.