Kamienie naturalne, które warto mieć przy sobie

Jak dobierać dla siebie kamienie naturalne?

Istnieje wiele sposobów dobierania odpowiednich kamieni naturalnych do noszenia przy sobie na co dzień, w określone dni tygodnia czy w konkretnych okolicznościach. Można oprzeć się tu na wspomnianych już znakach zodiaku, do których przypisuje się konkretne zestawy kamieni lub zastosować inną metodę. Niektórzy zalecają, aby przy wyborze konkretnego minerału kierować się wyłącznie intuicją. To ona bardzo często podpowiada nam, który kamień będzie dla nas najlepszy. Jeśli jednak mamy z tym problem, możemy zasugerować się numerologią lub chińskim znakiem zodiaku.