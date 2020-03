KAMPANIA REKLAMOWA KOSMETYKÓW YOSKINE z ANETĄ KRĘGLICKĄ

Ruszyła wiosenna kampania reklamowa kosmetyków YOSKINE z udziałem ambasadorki marki, Anety Kręglickiej. Działania zostały szeroko zaplanowane w telewizji, prasie i internecie.

Aneta Kręglicka – bizneswoman, modelka i jedyna polska Miss Świata – jako ambasadorka Yoskine będzie wspierać markę swoim wizerunkiem podczas całej kampanii. Celem działań jest podkreślenie prestiżu kosmetyków Yoskine, wzmocnienie wizerunku marki i budowa jej świadomości. Projekty reklam prasowych przygotowała samodzielnie pracownia graficzna Dax Cosmetics we współpracy z fotografem realizującym sesję, Mateuszem Stankiewiczem. Produkcja spotów TV odbyła się we współpracy z St. Lazare Studio Filmowe i reżyserem Maciejem Żakiem. Za zakup mediów odpowiada dział marketingu firmy. Całością kampanii kieruje Anna Buczyńska, Marketing Manager Premium Brands (Dax Cosmetics).

YOSKINE to kosmetyki pielęgnacyjne z półki premium. Wyróżnia je znakomita jakość, doskonałe, zaawansowane technologicznie składniki, niepowtarzalne receptury, wyjątkowe konsystencje i piękne wzornictwo opakowań. Są tworzone we współpracy z laboratoriami japońskiej firmy-matki Rohto Pharmaceuticals. W kosmetykach Yoskine zastosowano innowacyjną, japońską TECHNOLOGIĘ IN-YO (IN’DETOX & YO’ACTIVE), która oczyszcza komórki skóry z toksyn i przywraca im równowagę. Oczyszczone komórki lepiej wchłaniają składniki aktywne, co sprawia, że kosmetyki działają nawet dwa razy skuteczniej i zapewniają intensywny efekt odmładzający. Japońska technologia IN-YO nawiązuje do filozofii Yin-Yang - dwóch równoważących się sił, zapewniających stały przepływ energii i harmonię w naturze. Kosmetyki Yoskine można dostać w najlepszych drogeriach i perfumeriach, w jej portfolio są m.in. linie kosmetyków na wyłączność dla ekskluzywnych perfumerii Douglas (YOSKINE Imperial, YOSKINE Moon Wakai, YOSKINE Matcha D-Stress). Yoskine to marka łącząca nowoczesność i racjonalność (design + japońskie składniki) z duchowością (równowaga i harmonia). Jej kosmetyki mają być nie tylko skuteczne, ale też sprawiać ogromną przyjemność.