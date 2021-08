Kapsułowa kolekcja Sprandi Retro Sneakers

Ulubione sneakersy można nosić na rower i na spacer, sprawdzą się do biura w zestawie z garniturem i na weekendowy wypad w komplecie z dżinsami, pasują i do zwiewnych sukienek, i do legginsów. Już od dawna nie kojarzą się wyłącznie ze sportem. Dumnie podbijają ulice, stanowiąc nieodzowny element stylu athleisure.