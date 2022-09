Karmienie piersią noworodka – o czym pamiętać na początku?

Nie zawsze pierwsze karmienie piersią może odbyć się w czasie kontaktu skóra do skóry tuż po porodzie. Dzieje się tak w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mamy (np. przy krwotoku) bądź maluszka (np. w wyniku powikłań okołoporodowych, skrajnego wcześniactwa), cięcia cesarskiego w znieczuleniu ogólnym, a także w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym, kiedy dany szpital nie stwarza na sali operacyjnej warunków do ułożenia dziecka na piersi mamy. W takich sytuacjach ważne jest przystawienie dziecka od razu, kiedy tylko będzie to możliwe i bezpieczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by również zrobić to w kontakcie skóra do skóry.