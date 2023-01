Karta kredytowa - promocje i oferty specjalne dla Ciebie

Jak mądrze korzystać z karty kredytowej?

Opisane wyżej oferty specjalne oraz promocje dedykowane posiadaczom kart kredytowych powodują, że wiele osób decyduje się na złożenie wniosku o kartę. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że mimo iż karta kredytowa to atrakcyjne sposób finansowania to należy z niej korzystać mądrze. Co to oznacza? Otóż, przede wszystkim to, że nie należy używać jej tylko dlatego, że daje możliwość uzyskania jednej ze zniżek. Zdecydowanie lepiej traktować ją jako alternatywę dla karty płatniczej. Co więcej, nie oznacza to konieczności płacenia odsetek od zadłużenia na karcie, ponieważ można korzystać z okresu bezodsetkowego, czyli grace period. W przypadku wspomnianej już karty CITI SIMPLICITY wynosi on 56 dni i składa się z dwóch etapów, a mianowicie miesięcznego okresu rozliczeniowego karty oraz okresu przeznaczonego na spłatę powstałego zadłużenia.