Karta z moCCCą pomagania – kup kartę podarunkową i wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem wesprzyj potrzebujące dzieci, aby miały lepszy start w nowym roku szkolnym

- Obecnie tysiące polskich rodzin boryka się z problemem brakujących środków do życia. Przygotowanie dzieci do startu w nowy rok szkolny jest wydatkiem, na który wiele z nich nie może sobie pozwolić. Dlatego wraz z Grupą CCC podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu wspólnej akcji, której celem jest wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin. Dzięki wsparciu klientów CCC, przekażemy karty podarunkowe, które będą mogły zostać wykorzystane na dofinansowanie zakupu obuwia przed powrotem do szkoły. W ten sposób chcemy wspólnie odciążyć domowe budżety potrzebujących rodzin. Zapraszamy do włączenia się w naszą wspólną akcję - to małe gesty, które przyczyniają się do osiągania wielkich celów – mówi Małgorzata Szukała, Kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów w Polskim Czerwonym Krzyżu.