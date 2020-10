Kasia Kowalska o decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Zdała niewygodne pytanie

Protesty po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co do zaostrzenia prawa aborcyjnego nie ustają. Na ulice miast i miasteczek wychodzą tysiące młodych ludzi, którzy okazują swój sprzeciw. Hasła, które im przyświecają to: "NIE dla pogardy i przemocy wobec kobiet. NIE dla ingerencji Kościoła w politykę. NIE dla polityki w edukacji". Manifestacje zaczęły się od strajku samochodowego, potem urządzano "spacery" po całych miastach, protestowano również pod domem Jarosława Kaczyńskiego, a także w kościołach. Niestety, niektóre manifestacje kończyły się brutalnymi starciami z policją.