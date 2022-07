Katarzyna Bosacka ostrzega przed zakupem tego produktu. Sprawdź, czego jej zdaniem lepiej unikać

Nie jogurt, a "produkt jogurtopodobny"

Mowa o wyrobie o nazwie "Grecki" firmy Jagr. Jak podaje producent, jest to produkt jogurtopodobny. Jednak jego nazwa ma na celu wprowadzić konsumenta w błąd, na co zwraca też uwagę Bosacka. "Pojawia się sporo wiadomości od Was, żeby przypominać i przestrzegać przed tego typu produktami. Tym razem czas na ‘grecki’, ale nie jest to wcale jogurt! Zdjęcie otrzymałam od oburzonej obserwatorki, która nie mogła uwierzyć, że takie produkty są sprzedawane w sklepie. Niestety są. Czym jest to ‘coś’, co przypomina kubek jogurtu? ‘Produktem jogurtopodobnym typu greckiego’" - pisze dziennikarka.