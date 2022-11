Katarzyna Trawińska i jej fascynujący świat zapachów

W prywatnym życiu założycielki Prouvé też zaszły zmiany. We wrześniu powitała na świecie swoje trzecie dziecko. Dołączyła tym samym do wielu znanych kobiet, takich jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Tamara Arciuch, Weronika Marczuk czy Katarzyna Skrzynecka, które zdecydowały się na dojrzałe macierzyństwo u szczytu kariery. – Moje córki są już teraz nastolatkami. Od czasu ich narodzin bardzo wiele zmieniło się w moim życiu prywatnym, w mojej karierze zawodowej, w podejściu do ciąży i wychowania dzieci. Będzie to więc dla mnie macierzyństwo na nowo – mówi Katarzyna Trawińska.