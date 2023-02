Katarzyna Zielińska ambasadorką nowej diety Ladies Vibes od Kuchni Vikinga

- Dieta Ladies Vibes jest moim codziennym "pomocnikiem". Uwielbiam jeść i doświadczać nowych smaków, ale nie zawsze wystarcza mi czasu na to, by przygotowywać pyszne i wartościowe posiłki. Kuchnia Vikinga dba o to za mnie i każdego dnia zapewnia mi zbilansowane i przepyszne dania, z małą odrobiną szaleństwa, np. znakomitego brownie do porannej kawy. Za to właśnie uwielbiam tę dietę- za różnorodność, wysoką jakość i łączenie w sobie posiłków, które myślę, że kocha każda z nas - mówi aktorka.