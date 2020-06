Kate Middleton ma piękną cerę. Do jej pielęgnacji stosuje ten produkt

Kate Middleton – pielęgnacja twarzy

Jest nim naturalny olejek z dzikiej róży zawierający kwasy omega 3,6 oraz 9. Kosmetyk wspomaga regeneracje skóry i ją rozświetla. Badania kliniczne wykazały, że rozjaśnia również blizny, zmniejsza widoczność zmarszczek, wygładza i nawilża skórę. Jak podaje "Hellomagazine", Kate Middleton odkryła ten produkt, jeszcze jak była w ciąży z księżniczką Charlotte. Używała go wówczas, by zmniejszyć widoczność rozstępów, a z czasem odkryła, że działa zbawiennie na jej twarz i może być używany również jako naturalny balsam do ust. Za 45 ml buteleczkę olejku z dzikiej róży, w Polsce zapłacimy około 157 zł.