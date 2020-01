WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 kate middletonksiążę georgeksiężniczka charlotte Maja Kołodziejczyk 6 godzin temu Kate Middleton płaci fortunę za szkołę dzieci. Książę George i księżniczka Charlotte mają tam określoną dietę Kate Middleton i książę William posłali dzieci do szkoły, w których jeden semestr kosztuje 30 tys. zł. W placówce książę George i księżniczka Charlotte mają określoną dietę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kate Middleton i książę William z dziećmi (Getty Images) Nauka w szkole Thomasa Battersa w Londynie nie należy do najtańszy. Za semestr nauki jednego dziecka księżna Kate Middleton i książę William płaca 6 tys. funtów, czyli około 30 tys. funtów. W placówce księcia Charlotte i księcia George’a obowiązuje określona dieta. Dzieci raz w tygodniu dostają posiłki wegetariańskie, a w zależności od pory roku zmieniają rodzaje naczyń, na których jedzą. Książę George i księżniczka Charlotte mają określoną dietę W każdy piątek uczniom szkoły Thomasa Battersa serwowane są posiłki wegetariańskie. Dzieci często jedzą wówczas pomidorowe panini albo makaron z serem. Książę George i księżniczka Charlotte mają trzytygodniowy cykl menu, który zmienia się wraz z porami roku. Co ciekawe, wówczas wymieniane są także naczynia, na których serwowane są posiłki.

Codzienna dieta uczniów londyńskiej szkoły obejmuje poranną przekąskę, zupę z chlebem, danie główne oraz pudding. Okazuje się, że dzieci mogą wybrać spośród kilku głównych dań, gdyż szkoła przewiduje opcje wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe oraz bez laktozy. Należy zaznaczyć, że dania przygotowują doświadczeni szefowie kuchni. Książę George i księżniczka Charlotte chętnie wybierają pełnoziarniste makarony, kaszę kuskus oraz pieczoną makrelę podawaną na miękkie soczewicy. Jednym z popisowych serwowanych w szkole deserów jest kokosowe ciasto z kremem, ale zwolennicy zdrowego odżywiana mogą wybrać zamiast niego świeży koktajl bananowy lub owsiankę.