Kazar wspiera polskie szpitale w walce z koronawirusem w ramach akcji #pomagamonline

"Dobrze wyposażone i zaopatrzone w niezbędne środki zabezpieczenia sanitarnego szpitale to absolutna konieczność w walce z epidemią koronawirusa. Mam nadzieję, że nasze wsparcie i połączone wysiłki wszystkich dużych firm, ale również rozsądek i dyscyplina obywateli pozwolą zminimalizować skutki epidemii w Polsce i jak najszybciej doprowadzić do unormowania się sytuacji” – powiedział prezes marki Kazar, Artur Kazienko.

Od 17 do 25 marca 10% przychodu z zakupów online na stronach kazar.com, kazarstudio.com oraz emeraldsandcrocodiles.com, zostanie przekazane wybranym szpitalom w 16 województwach w Polsce. Lokalizacja kupującego będzie miała wpływ na to, do którego szpitala trafi 10% z jego zakupów, dzięki czemu każdy może pośrednio udzielić lokalnego wsparcia służbie zdrowia. Przecenione produkty również zostały włączone do akcji.