Kazar X Kasia

"Kocham duże miasta, dobrze się w nich czuję i pewnie poruszam. Są jak moje życie, wielowymiarowe. Bywam w nich Kasią na obcasach i Kasią bez obcasów. Doceniam ich możliwości... spacery z psami po parku i wieczorne koncerty z przyjaciółmi. Czuję ich puls, nakręca mnie do pracy i inspiruje. Kolekcja Kasia City Story to historia o aktywnej, współczesnej kobiecie. O mnie. I o każdej z Was." – mówi Kasia Sokołowska