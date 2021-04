KAZAR x KASIA. Z tęsknoty za podróżą

Kapsuła kazar x kasia na sezon wiosna - lato 2021 to wyraz tęsknoty za przygodami, podróżami, wolnością i nowymi doświadczeniami. Nawiązuje do podróży, nie tylko w kontekście wielkich wypraw, ale również do odkrywania bliskiej okolicy czy miejskich przestrzeni, często nieznanych.

Efektem wielomiesięcznej pracy koncepcyjnej nad kolejną premierą kapsuły jest unikatowa, rzemieślnicza, dopracowana z dbałością o każdy detal – kolekcja butów, torebek i akcesoriów wykonana z najwyższej jakości materiałów. Szlachetne skóry licowe, canvas i zamsz są niezwykle miękkie, delikatne w dotyku, ale cechuje je duża wytrzymałość oraz wiele walorów użytkowych. Buty idealnie dopasowują się do kształtu stopy i mają dużą przepuszczalność powietrza, natomiast torebki uzyskują niepowtarzalny kształt oraz wygląd. Nowa kapsuła kazar x kasia to linia produktów o minimalistycznym designie, które dzięki miękkim materiałom dopasowują się do ciała. Zapewnia to komfort i swobodę poruszania się. Kolekcja ma casualowy i subtelnie elegancki charakter w połączeniu z niebanalnym wzornictwem. Ta niezwykle kreatywna kapsuła jest stworzona z myślą o tych, którzy stawiają na wygodę i cenią sobie wysublimowany, nieprzeciętny styl.