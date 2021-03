Każda para tworzy nową historię – kampania eobuwie.pl na sezon SS2021

Kampania reklamowa przedstawia 10 historii, z którymi z łatwością możemy się utożsamić. Połączenie natury z miejską urbanistyką stworzyło tło do zaprezentowania różnych modeli butów, które pozwalają cieszyć się chwilą w każdym miejscu i sprawdzają się w różnych warunkach. W szerokiej ofercie znajduje się niemal 180 tys. produktów (buty i akcesoria) od 580 marek, w tym casualowych i sportowych m.in: Adidas, Togoshi, Guess, Pinko, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein. Eobuwie.pl zachęca do cieszenia się z życia - modne i wygodne fasony obuwia umożliwiają wyrażanie swojego stylu oraz intensywny i aktywny tryb życia. W ofercie multibrandowego sklepu znajdziemy modele butów “podróżujących za darmo”, by na co dzień mogły z nami spacerować, zdobywać górskie szczyty,“biegać po mieście” lub przesiadywać w domu.