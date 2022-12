Kiedy mama nie może karmić piersią… Czym się kierować przy wyborze mleka następnego?

Mleko mamy ma unikalny skład i dostosowuje się do rosnących potrzeb dziecka. Jego wyjątkowe składniki wspierają prawidłowy rozwój i harmonijny wzrost niemowlęcia. Eksperci zalecają, aby mleko mamy było wyłącznym pokarmem dziecka przez 6 pierwszych miesięcy jego życia. W tym czasie zaspokaja ono najważniejsze potrzeby młodego organizmu. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie komponenty kobiecego pokarmu razem tworzą kompleksową kompozycję składników odżywczych. Z czego składa się matczyne mleko i co zrobić w sytuacji, kiedy karmienie piersią jest utrudnione? Na to pytanie odpowiada Alina Besz, ekspertka BebiProgram.pl.