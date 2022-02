Kiedy zdecydować się na suchą karmę dla psa?

Właściciele czworonogów mogą wybierać pomiędzy suchą, a mokrą karmą. Sucha karma dla psa to doskonały wybór pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim jest ona odpowiednia dla psów, które posiadają zdrowe uzębienie. Oczywiście ważny jest także wiek pupila. Można ją wprowadzić do diety już od trzeciego tygodnia życia szczeniąt, jednak na początku powinna być ona namoczona przed podaniem. Oczywiście sucha karma dla psa powinna być wprowadzana do diety stopniowo. Ważne jest także, żeby pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Psy, które karmione są suchą karmą powinny mieć stały i nieskrępowany dostęp do wody. Istotne jest także to, by pilnować zalecanych proporcji i nie podawać psu większych porcji. Suche karmy dla psów są, bowiem dość kaloryczne.