Kiedy zdecydować się na wizytę online u lekarza?

E-wizyta – najważniejsze zalety

E-wizyty, czyli porady z zakresu telemedycyny, można zrealizować bez żadnych problemów i bez wychodzenia z domu. Zwykle pacjent może porozmawiać z lekarzem przez telefon lub specjalny czat (ewentualnie rozmowa w formie wideo). Wizyta online ma wiele zalet i to nie tylko dla pacjenta, ale także dla lekarza. Dla obu zainteresowanych jest to niewątpliwie oszczędność czasu. Niestety na dojazdy komunikacją miejską, stanie w korkach i szukanie miejsc parkingowych ludzie tracą sporo czasu. E-wizyta sprawia, że nie trzeba poświęcać go na dojazd do danego miejsca. Ma to znaczenie również dla lekarza, który może w tym samym czasie spotkać się z większą liczbą pacjentów. Konsultacje online trwają krócej niż wizyty stacjonarne, ponieważ nie ma dodatkowych badań. E-wizyta pozwala również na zaoszczędzenie pieniędzy, ponieważ zwykle jest tańsza. Ogromną zaletą konsultacji online jest też możliwość odbycia jej z dowolnego miejsca. Takie rozwiązanie jest więc niezwykle wygodne i daje dużo możliwości, na przykład dla osób, które mają poważne problemy zdrowotne lub mieszkają za granicą. Wizyta online jest także świetną opcją dla tych, którzy po prostu chcą zamienić kilka słów z lekarzem, otrzymać receptę na konkretny lek, a także dostać zwolnienie lekarskie z powodu problemów zdrowotnych.