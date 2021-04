Kilka dni temu Natalia Piguła wyruszyła na konkurs Miss Universe!

Wydawało się, że w półtora miesiąca nie uda się przygotować reprezentantki Polski na tak ważny konkurs jak Miss Universe. Tymczasem okazało się, że czasu na przygotowania jest jeszcze mniej! Brak odpowiedzi z ambasady USA na temat możliwości wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych lecąc prosto z Polski spowodował, że Natalia w ciągu doby musiała się spakować i wylecieć do Panamy, by mieć pewność, że 7 maja pojawi się na zgrupowaniu konkursu.

Suknia Finałowa zaprojektowana przez Violę Piekut, strój narodowy, który przygotowuje Agnieszka Lechańska oraz wiele innych elementów garderoby zostaną przesłane bezpośrednio do hotelu w Miami. Przed wylotem Natalia zdążyła jeszcze stanąć przed obiektywem Fiorki. Sesja odbyła się we wnętrzach Hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi. Dzięki temu możemy zobaczyć część garderoby, którą Natalia zapakowała do walizek. Natalia zabrała z sobą przepiękne kreacje od Violi Piekut i Mona Lissy, biżuterię od Jubiler Schubert, obłędne kostiumy kąpielowe i stroje fitness LORIN i stroje z Atelier Krzeszowska.