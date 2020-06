Kinga Rusin zachwyciła stylizacją. Sukienka, którą włożyła pochodzi ze znanej sieciówki

Jak się okazuje to model z kolekcji Trend, firmy H&M. Jest rozszerzana u dołu oraz wykonana z delikatnej tkaniny. Ma długie taśmy do wiązania na karku i obszerne rękawy do łokcia. Jak można przeczytać na stronie producenta poliester zawarty w tkaninie częściowo pochodzi z recyklingu. Niestety ten model jest na razie niedostępny w sklepie internetowym. Kosztował 229,90 zł.