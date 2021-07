Kinga Rusin zostanie teściową? Pojawiły się doniesienia, że Iga Lis i Taco Hemingway biorą ślub!

- Od jakiegoś czasu staram się zmieniać nawyki, w czym bardzo pomaga mi moja dziewczyna. Jeszcze do niedawna nie chciało mi się wyjść do restauracji i do kina, skoro mogę sobie coś zamówić i odpalić Netflixa. Na szczęście coraz bardziej rozumiem, że człowiek jest istotą społeczną, dostrzegam już, że choćby wyjście do sklepu czy uśmiech drugiej osoby dobrze wpływają na zdrowie psychiczne – można przeczytać w "Dobrym tygodniu".