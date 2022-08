Klasyka w nowoczesnym wydaniu czyli elegancka jesień w biurze z Breuninger

Styl to ważny element biznesowej gry - jest niczym strategia. Modowe niuanse pomagają budować wizerunek, pozycję i markę… osobistą. W tym roku sztywne zasady sformalizowanego dress code’u łagodzą miękkie i szlachetne materiały, nieoczywiste kroje i kolory. I choć mogłoby się wydawać, że w modzie biznesowej mamy powrót do przeszłości, to detalami projektanci przełamali dobrze znane modowe schematy.