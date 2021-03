KLUB CCC – MIEJSCE DLA KAŻDEGO

Czy istnieje miejsce, które zadowoli każdego, w którym można znaleźć mnóstwo inspiracji, dowiedzieć się o najnowszych trendach, a jednocześnie złapać wiele wyjątkowych okazji i zrobić satysfakcjonujące zakupy? Tak – już od 1 marca 2021 roku firma CCC rusza z nową, oferującą masę atrakcji odsłoną istniejącego już Klubu CCC.

W Klubie CCC znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy, by zakupy były łatwe, przyjemne, przemyślane i pełne korzyści. Będą to między innymi skrojone pod indywidualne potrzeby klientów treści, informacje o trendach, inspiracje oraz specjalne akcje rabatowe i wydarzenia. W nowej odsłonie zrezygnowano z fizycznych kart klubowych – wszystkie zakupy będą naliczane wirtualnie, w aplikacji mobilnej, dostępnej do ściągnięcia zarówno dla systemu iOS (Apple Store), jak i Android (Google Play).

Materiały prasowe Klub CCC Źródło: Materiały prasowe

Klub CCC będzie działał również przez stronę WWW. Poza znanymi już z dotychczasowej wersji klubu bonusami, takimi jak dodatkowe zniżki i promocje, klubowicze kupując w CCC, niezależnie czy w sklepach czy online, otrzymają nawet kilkaset złotych w rabatach do wydania u partnerów Klubu. To między innymi takie marki jak H&M, Vogue, L’Oreal. Modivo, Apart, BP, Citi Handlowy, jak tez wiele innych, a grupa ta będzie się nieustannie powiększać, aby Klubowicze mieli dostęp do nowych możliwości. Nowi partnerzy będą na bieżąco ogłaszani w dostępnych kanałach klubu.

Jak działa nowa odsłona Klubu CCC? 1 marca 2021, czyli na start, każdy dostaje status Standard. Jeśli suma wydatków w ciągu roku osiągnie kwotę między 400 a 800 zł, awansujemy do statusu Silver. Jeśli przekroczy osiemset złotych – nagrodą jest status Gold. Każdy z poziomów oferuje nam wiele wyjątkowych korzyści.

Przy statusie Standard mamy 30 dni na zwrot zakupów bez pokazywania paragonu, a do tego otrzymamy prezent na urodziny, raz w roku 10% rabat na zakupy oraz darmową dostawę za zamówienie online warte już 59 zł.

Status Silver daje przede wszystkim dostęp do ofert rabatowych u naszych partnerów, w ramach których do odebrania jest kilkaset złotych w atrakcyjnych rabatach, prezent na urodziny i 60 dni na zwrot bez paragonu. Do tego mamy pierwszeństwo zakupu specjalnych kolekcji, jednorazowy 20% rabat raz w roku, pakiet trzech personalizowanych rabatów oraz również darmową dostawę od zakupów online powyżej 59 zł.

Dla posiadaczy statusu Gold firma CCC przygotowała jeszcze więcej korzyści – doceniając swoich najlepszych Klientów, chce aby poczuli się wyjątkowo, jak VIP. To pakiet aż sześciu personalizowanych rabatów w miesiącu, zniżki u partnerów CCC, prezent na urodziny, aż 120 dni na zwrot bez paragonu, pierwszeństwo zakupu specjalnych kolekcji, 30% rabat raz w roku, całkowicie darmowa dostawa na zakupy online (do pięciu rocznie) i specjalna infolinia dostępna tylko dla klientów VIP. Najlepsi Klienci będą częścią świata CCC i zostaną zaproszeni na wyjątkowe wydarzenia.

Do Klubu CCC dołączyli już ambasadorzy: Dyrektor Działu Mody Vogue Polska Karolina Gruszecka, muzyk, kompozytor i współzałożyciel duetu The Dumplings Kuba Karaś, fotograf Łukasz Dziewic, reżyser i fotograf Marcin Ziółko, make up artist Wilson, muzyk Mattia Rosiński, nauczycielka jogi Basia Tworek, artystka Kasia Śledź znana pod pseudonimem coc0m0, tancerz Mateusz Gil – Peakyboy, model Yanek Marek.



W tym klubie zdecydowanie warto się znaleźć. Zapraszamy od 1 marca.