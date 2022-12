Kobieca moc biznesu

Uważa się pani za kobietę silną, a czy urok osobisty, był w jakimś stopniu przyczynkiem do pani sukcesu?

Beata Drzazga: Głównej zasługi raczej upatruję w moich cechach charakteru. Bardzo mnie to obraża, gdy słyszę, jak ocenia się mnie po wyglądzie i przypisuje łatkę "blondynki", której w sukcesie pomogła uroda. Absolutnie to tak nie jest, a wręcz przeciwnie. Uroda często była przeszkodą na mojej drodze, bo niestety powszechnie pokutuje stereotyp myślenia, że jak kobieta ładna to pewnie głupia, a jak odniosła sukces to stoi za tym jakiś jej facet. A cechy, które stoją za moją sprawczą mocą w biznesie to faktycznie silna osobowość, ale przede wszystkim obowiązkowość, otwartość na wyzwania, samodyscyplina i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi, odwaga, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i zarządzania stresem, gdyby ta decyzja okazała się nietrafiona. Bo jeśli stres powstrzymuje nas przed działaniem, to znaczy, że nie jesteśmy stworzeni do tego, by być przedsiębiorcą. Ja wiem, że urodziłam się z żyłką przedsiębiorczości. Dodatkowo moja wewnętrzna potrzeba udoskonalania świata dookoła nie pozwala mi osiąść na laurach.