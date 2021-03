Kobiecość bez tabu

Ból w dole brzucha, uczucie pieczenia, nieznośne „parcie” na pęcherz i częstsze niż zwykle wizyty w toalecie - większość z nas dobrze zna te objawy. Mogą one oznaczać zapalenie pęcherza. Z tą nieprzyjemną dolegliwością boryka się przynajmniej raz w życiu nawet co druga kobieta. " Zakażenie układu moczowego jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych, z którym pacjentki zgłaszają̨ się do lekarza. Co więcej, blisko połowa z pacjentek doświadcza nawrotów infekcji w ciągu pierwszych sześciu miesięcy" - mówi urolog dr hab. n.med. Sławomir Poletajew . Poza wspomnianymi już symptomami może im też towarzyszyć gorączka i krwiomocz.

"Żeńska cewka moczowa uchodzi do przedsionka pochwy, przez co ma stały kontakt ze środowiskiem bakteryjnym pochwy, krocza i okolic odbytu. Jednocześnie jest krótka i szeroka, co umożliwia bakteriom penetrację do pęcherza moczowego"- tłumaczy urolog. Wtedy właśnie mogą pojawić się nieprzyjemne objawy. Część kobiet ignoruje je z nadzieją, że samoistnie miną. To błąd, bo odpowiednio szybko wdrożona terapia pozwala zminimalizować ryzyko powikłań i skrócić czas leczenia. Przy pierwszych objawach pomóc może wyrób medyczny FEMANNOSE® N, zawierający naturalnie występujący w ludzkim organizmie składnik D-mannoza. Zapobiega on przywieraniu wywołujących stan zapalny bakterii Escherichi a Coli do błon śluzowych dróg moczowych. W rezultacie bakterie zostają wypłukane podczas następnego oddawania moczu. Znika więc przyczyna infekcji, a nieprzyjemne objawy ustępują.