Kobieta czy mężczyzna? Kto zapłaci więcej za ubezpieczenie samochodu?

Opolanki kupią taniej ubezpieczenie samochodu niż mieszkanki Gdańska

Jednym z głównych czynników decydujących o cenie ubezpieczenia samochodu jest miejsce zamieszkania. Ceny w większych miastach stosunkowo są wyższe, od tych na peryferiach, chociaż ten trend zaczyna się zmieniać. Jak zauważyli eksperci Punkty, pomimo ogólnopolskiego spadku cen OC o 10% w stosunku do II kwartału 2021 r., to w aż 59 miastach polski wartość składki zwiększyła się. Podwyżki dotyczyły głównie miejscowości do 100 tys. mieszkańców np. Rumii, Nowego Dworu Mazowieckiego, Malborka, Kutna czy Żyrardowa.