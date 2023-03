Kobieta i zdrowe nawyki – woda filtrowana od Dafi

Powiedz "nie" plastikowi!

Inwestycja w system filtrujący wodę kranową Flow Comfort to krok w stronę zdrowszego, a także bardziej racjonalnego i ekologicznego życia. Co roku na świecie produkuje się 380 milionów ton plastiku, z których połowa to opakowania jednorazowego użytku. Spora część prędzej czy później trafi do oceanów.