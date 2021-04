Kobieta, której życie nie oszczędza. Pomóżmy Ewie stanąć na nogi

- Mam 28 lat, z czego 10 to jeden wielki koszmar. Z dnia na dzień stałam się wrakiem... – tak zaczyna się opis zrzutki, którą założyła Ewa Wróblewska, była wychowanka domu dziecka i matka trójki dzieci. Historia kobiety porusza. Oto z czym mierzy się wiele osób z "bidula".

Ewa Wróblewska poznała życie na ulicy, w schronisku dla bezdomnych i w domu samotnej matki. Doświadczyła załamania i próby samobójczej. Kobieta trafiła do domu dziecka, gdy miała 10 lat. Po wyjściu z "bidula" jako 18-latka popełniła, jak sama przyznaje, mnóstwo błędów. Szybko zaszła w ciążę, a mężczyzna, z którym się związała, był wobec niej agresywny. Mimo to dawała mu szansę aż trzykrotnie. Dziś matka trójki dzieci chce stanąć na własnych nogach.

Dom samotnej matki

Po osiągnięciu pełnoletności Ewa z pomocą osób z ośrodka znalazła dla siebie stancję. Nie zagrzała niej jednak długo miejsca, bo nie miała czego opłacić czynszu. Jako nastolatka trafiła na ulicę, a stamtąd - do schroniska dla bezdomnych. Później, gdy zaszła w ciążę, została umieszczona w domu samotnej matki.

- Poznaliśmy się przez Internet. Kiedy zaszłam w ciążę i urodziłam córkę, mój partner bardzo długo wypierał się tego, że to jego dziecko. Uznał je dopiero, jak Magda miała pół roku - powiedziała nam Ewa. Wkrótce kobieta zamieszkała z partnerem.

Któregoś dnia mężczyzna wrócił pijany i pobił Ewę po raz pierwszy.

Kobieta była wtedy w drugiej ciąży. Niedługo później partner Wróblewskiej trafił do więzienia.

- Listami, spotkaniami znowu mnie "złamał". Wróciłam do niego, gdy on siedział w więzieniu. Teraz nie wiem, co miałam wtedy w głowie, że chciałam się z nim znowu związać – wyznała nam Ewa.

Mężczyzna spędził w więzieniu 5 lat. Dostawał przepustki, przyjeżdżał do domu co miesiąc, na święta. Kobiecie wydawało się, że znowu wszystko się poukłada. Gdy mężczyzna był w więzieniu, Ewa zdecydowała się wziąć z nim ślub.

- Za dobre zachowanie dostał zwolnienie warunkowe. Zaledwie po 2 tygodniach od wyjścia zza krat, kolejny raz pokazał "na co go stać". Było tylko gorzej i gorzej. Doprowadził mnie do takiego stanu psychicznego, że próbowałam sobie odebrać życie. Odratowali mnie, ale moje dzieci trafiły do rodzinnego domu dziecka. Odzyskałam je po ponad 2 latach - mówi Ewa.

Rozstanie z mężem

- Wiele razy się rozstawałam z moim byłym mężem. Jednak dopiero po awanturze, w wyniku której wylądowałam na stole operacyjnym, odeszłam na dobre. Złożyłam też zawiadomienie na policji i w prokuraturze - opowiada kobieta.

Ewa wytoczyła byłemu partnerowi sprawy o odebranie władzy rodzicielskiej i o alimenty. Mężczyzna zniknął i aktualnie jest poszukiwany przez organy ścigania. Tymczasem Ewa w pojedynkę zmaga się z codziennością oraz wychowaniem trójki dzieci. Z powodu uszkodzenia dłoni nie pracuje. Żyje z zasiłków socjalnych i 500+. Ma sporo długów.

- Ja oczywiście na tyle ile mogę spłacam to, co muszę, żeby mnie nie pozbawili prądu czy mieszkania, ale i tak mam zaległości – mówi Ewa. - Każdego dnia walczę o to, żeby dzieciom niczego nie brakowało. Ja sobie poradzę z głodem czy zimnem, ale moje dzieci nie. Kraje mi się serce, gdy kończy się mleko dla synka i muszę je rozcieńczyć wodą, żeby starczyło na butelkę – wyznaje kobieta.

Jeśli możesz wspomóc Ewę w drodze ku nowej, lepszej rzeczywistości, zrzutkę znajdziesz pod linkiem.

Pełnoletni wychowankowie domów dziecka

W Polsce działa obecnie ponad 1150 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej. Większość z nich to domy dziecka. Łącznie w tych instytucjach przebywa około 16,5 tys. dzieci. Osiągając pełnoletność, rozpoczynają drogę ku samodzielności. Aby ułatwić im wejście w dorosłe życie, fundacja One Day uruchomiła platformę internetową usamodzielnieni.pl. To miejsce przeznaczone właśnie dla wychowanków domów dziecka.

- Mogą oni tam znaleźć wiedzę na temat tego, jak stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu - opowiada Monika Krzyżanowska założycielka Fundacji One Day - Za pośrednictwem aplikacji można skontaktować się z psychologiem, księgowym, prawnikiem, czy doradcą zawodowym- powiedziała Krzyżanowska.

Inna organizacja, Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu" z Poznania wychodzi z pomocą jeszcze dalej. - Przede wszystkim udało nam się pozyskać mieszkania dla podopiecznych. Wyremontowaliśmy i oddaliśmy aż 11 nowoczesnych, pięknie urządzonych dwupokojowych mieszkań. Każdy wychowanek z naszego powiatu, jeśli tylko chce, może się wprowadzić do takiego mieszkania na okres 2 lat - powiedziała w rozmowie z WP Kobieta Agnieszka Pantkowska, członkini Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom Tak po Prostu z Poznania.

Oprócz tego wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie fundacja stworzyła całościowy program pomocy wychowankom.

- Organizujemy spotkania z trenerem usamodzielnienia. Podczas takich spotkań młodzi ludzie uczą się wielu potrzebnych w codziennym życiu umiejętności, z którymi nigdy wcześniej nie mieli kontaktu, np. uczą się wypełniana wniosków, tworzenia budżetu domowego, gospodarowania pensją, korzystania z kont i kart bankowych, robienia opłat - mówi Agnieszka Pantkowska i dodaje, że fundacja jest w stałym kontakcie z podopiecznymi. - Często z nimi rozmawiamy, pomagamy finansowo, zapewniamy pomoc psychologiczną. Chcemy, żeby wiedzieli, że mogą na nas liczyć – mówi.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

Sławomir Broniarz o powrocie do szkół. Uzależnia go od szczepień