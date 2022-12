Kobieta w obliczu prowadzenia własnego biznesu. Czy strach ma wielkie oczy?

Chcemy być niezależne!

Założenie firmy to kusząca perspektywa rozwoju, ale także spore ryzyko Co sprawia, że przedsiębiorczynie je podejmują? Najczęściej wskazywaną motywacją jest chęć bycia niezależną. Taką odpowiedź w grupie kobiet prowadzących już swoje biznesy wskazało 41% ankietowanych, w drugiej aż 59%. Wśród pozostałych motywacji znalazły się też chęć pracy na własnych zasadach, perspektywa lepszych zarobków czy większa swoboda i rozwój. Ponadto aż 23% obecnych i 41% przyszłych przedsiębiorczyń zadeklarowało, że to ich marzenie.