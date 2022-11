Kobiety w IT - poznaj popularne fakty i mity

Fakt nr 2: na świecie wciąż powstają nowe ruchy społeczne na rzecz zwiększenia ilości informatyczek

Już od ponad dekady na całym świecie powstają ruchy społeczne, mające na celu zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji kobiet w branży IT. Jednym z pierwszych tego typu ruchów była inicjatywa Ladies of Code Angie Maguire. W tym samym roku powstała organizacja Women Who Code, wspierająca kobiety, zainteresowane rozwijaniem kariery w branżach technicznych (Women Who Code funkcjonuje między innymi jako giełda pracy dla kobiet). W 2012 roku z inicjatywy amerykańskiej prawniczki Reshmy Saujani powstał ruch Girls Who Code. Saujani zainicjowała w Stanach Zjednoczonych akcję, mającą na celu zwiększenie ilości dziewcząt w szkołach informatycznych.