KOJĄCE OCZYSZCZANIE I DEMAKIJAŻ Z NUXE VERY ROSE

Prawidłowe oczyszczanie skóry twarzy i demakijaż to podstawa w pielęgnacji przez cały rok. Zdrowa i zadbana skóra to marzenie każdego, ale latem jest szczególnie narażona na wiele zanieczyszczeń, jak promieniowanie UV, wiatr czy słona lub chlorowana woda. Poprzez częste wyjazdy i spotkania towarzyskie często zapominamy o wszystkich krokach pielęgnacyjnych, co niestety odbija się na naszym wyglądzie. Warto jednak pamiętać, że odpowiednia poranna i wieczorna rutyna pielęgnacyjna może nadać twarzy blasku i promiennego wyglądu. Latem warto postawić na łagodzące i zmiękczające produkty, aby przenieść ulgę wrażliwej skórze i cieszyć się świeżą oraz nawilżoną cerą.