Kokon ogrodowy nie tylko do ogrodu! Podwieszany czy wolnostojący model – jaki wybrać?

Innym popularnym fotelem wiszącym jest krzesło brazylijskie. Przypomina ono bardziej hamak do siedzenia. Również zapewnia wysoki poziom komfortu, natomiast pozbawione jest stabilnej konstrukcji, co może niektórym osobom przeszkadzać.

Kokony wolnostojące natomiast to przede wszystkim modele zabudowane (najbardziej przypominające kokony) lub otwarte. Te pierwsze zapewniają przytulną, relaksującą atmosferę oraz często także ochronę przed słońcem. Drugie najczęściej wpasowują się lepiej w styl nowoczesny. Są one często wykonane z trwałych materiałów, takich jak technorattan czy metal, i mogą być wyposażone w miękkie, wygodne materace oraz poduszki. Modele nieobudowane to zazwyczaj nowocześniejsze konstrukcje, które świetnie komponują się z minimalistycznym lub nowoczesnym designem balkonów.

Kokon ogrodowy podwieszany to doskonały wybór do wnętrz, na balkon lub taras. Wśród jego zalet wymienić można:

Do wyjątkowo małej przestrzeni najlepiej sprawdzi się kokon ogrodowy podwieszany. W przeciwieństwie do fotela wolnostojącego można go powiesić nawet na bardzo niewielkim balkonie (przy odpowiednim punkcie zaczepienia). Dzięki temu dodaje on uroku miejscu, w którym z racji ograniczonego metrażu nie ma dużego pola do popisu.