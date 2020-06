Kombinezony na lato. Elegancko i komfortowo

Jeśli szukasz uniwersalnej stylizacji, ta propozycja jest dla ciebie – kombinezon! Pasuje do każdej sylwetki i większości dodatków, do tego jest mega wygodny. Zobacz, jak go nosić i które wzory będą hitem w nadchodzącym sezonie.

Kombinezony to absolutny must have. Uwielbiamy je nie tylko dlatego, że są modne, ale przede wszystkim bardzo praktyczne. Wybierając dany wzór, nie trzeba zastanawiać się, jak połączyć "górę" z resztą garderoby. W zależności od okazji, możemy wybrać model casualowy lub bardziej elegancki.

Z warsztatu samochodowego prosto na wybieg

Na początku XX w. kombinezon był zwykłym męskim strojem roboczym. W dodatku noszonym przez mężczyzn – najpierw przez wojskowych i skoczków spadochronowych, a następnie mechaników samochodowych. W dawnych czasach nie zachwycały urodą – liczyła się wyłącznie ich funkcjonalność. Jak to się stało, że trafiły do świata mody?

Pierwsze kombinezony wylansował francuski projektant Yves Saint Laurent. Artysta chciał dać kobietom swobodę, a jednocześnie zachować dawny szyk. Wprawdzie wiele dzisiejszych kombinezonów ma dużo bardziej sportowy charakter niż propozycja Laurenta z lat 60., ale wszystkie pozostały symbolem nonszalancji i odważnego podejścia do mody.

Stylowy i wygodny

Dziś chętnie sięgamy do ubrań z lat 70. W tamtym czasie kombinezony były niezbędnikiem niemal każdej kobiety. Dziś to ucieleśnienie elegancji i patrzenie na ubrania od strony praktycznej. Pasuje zarówno do niskiego obuwia, jak i sandałów, minimalistycznej biżuterii i barokowych motywów. Nie ma określonego stylu – kombinezon czuje się dobrze w każdej wersji. A my, nosząc go, czujemy maksymalną wygodę.

Jak go nosić?

Kombinezon świetnie wyglądać będzie ze szpilkami. Ten wariant nadaje się na wieczorną imprezę lub pozowanie na ściance. Z balerinami lub sandałkami możemy stworzyć zestaw na co dzień. Równie udaną kombinacją będzie luźny kombinezon ze sneakersami na koturnie i okularami-aviatorami. Denim połączmy z białymi addidasami na grubej podeszwie, w stylu lat 90.

Adobe Stock

Hitem tego lata będą kombinezony garniturowe – w sam raz na powrót do pracy. To idealna alternatywa dla spodni cygaretek, marynarek i ołówkowych spódnic. Jeśli chodzi o kolorystykę, stawiamy oczywiście na biurową klasykę, czyli granat, biel lub szarość. Nie bójmy się jednak sięgnąć po mocniejsze barwy, takie jak neonowy róż, pistacja czy energetyzująca żółć. To świetna propozycja na letni wypad na działkę lub grillową imprezę z przyjaciółmi.

Jeśli chodzi o kombinezon, wiele zależy również od materiału – cienka bawełna w kolorze pink i fluo, poliester w azteckie wzory i ortalion w odcieniu pasteli to propozycje dla osób, które stawiają na miękkość i wygodę. Z kolei sztywny jeans w stylu vintage to obowiązkowy element garderoby każdej fashionistki. Krótkie modele doskonale sprawdzą się podczas wakacji, podobnie jak florystyczne. Cenowo kombinezony zaczynają się od ok 60 zł a sięgają nawet kilkuset, dlatego warto polować na okazje.