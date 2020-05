WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Koniec papierosów mentolowych. "Czy konsumenci przerzucą się e-papierosy?" Papierosy mentolowe zniknęły ze sklepowych półek 20 maja 2020 roku. To wynik zakazu wprowadzonego w ramach unijnej dyrektywy tytoniowej. Jej celem jest zmniejszenie liczby nałogowych palaczy poprzez wycofanie papierosów o innych aromatach niż aromat tytoniu. Naturalną i legalną alternatywą dla konsumentów papierosów "mentolowych" stały się e-papierosy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Niemal 90 proc. palaczy nie planuje rzucić palenia po wejściu w życie dyrektywy unijnej (Getty Images) - Nie jesteśmy zwolennikami nakazów i zakazów, ale edukacji i promowania dobrych wzorców w zmianie zachowań i postaw konsumenckich. Skuteczność tego zakazu pokaże czas, mamy jednak nadzieję, że konsumenci nie będą szukać alternatywy na czarnym rynku i tym samym łamać prawa, a przede wszystkim ryzykować swojego zdrowia kupując produkty niewiadomej jakości. Potrzebujemy więcej kampanii społecznych na temat zdrowego stylu życia, dostępu do rzetelnych informacji na temat szkodliwości palenia i alternatyw dla osób nie mogących rzucić nałogu - mówi Agnieszka Plencler, prezes Forum Konsumentów, cytowania na internetowej stronie organizacji. Jak pokazują badania, zdecydowana większość użytkowników papierosów mentolowych oraz z kapsułką nie planuje zrezygnować z tytoniu. Niemal 90 proc. palaczy nie planuje rzucić palenia po wejściu w życie dyrektywy unijnej. "Początek z e-papierosem jest specyficzny" Legalną alternatywą dla popularnych mentoli od 20 maja będą produkty bezdymne, tj. e-papierosy i podgrzewacze tytoniu, które wciąż będą dostępne w różnych smakach, w tym także mentolowym. E-papierosy uważane są za potencjalnie mniej szkodliwe dla zdrowia. Podczas korzystania z e-papierosów, czy podgrzewaczy nie dochodzi bowiem do procesu spalania, podczas którego powstają substancje smoliste, toksyczne dla człowieka. Część palaczy już przerzuciła się na e-papierosy. – Początek z tym papierosem jest specyficzny, nowy smak, nowe zapachy... pierwsze 3-7 dni weryfikują, czy komuś odpowiada e-papieros – uważa Katarzyna, 34-latka z Warszawy, która od 5 lat pali. – Ja używam e-papierosa i jest o wiele lepiej. W końcu przestałam kaszleć i mogę używać tego w domu, bo zapach nie jest uciążliwy dla innych. Paliłam miętowe a teraz ten e-papieros mi wystarcza. Nie mam potrzeby palenia prawie co chwile, na tydzień wystarczają mi 3 paczki a wcześniej paliłam paczkę na dzień – mówi z kolei 28-letnia Sylwia. Dodaje, że jej zdaniem e-papierosy są mniej szkodliwe. Uważa, że ich atutem jest również różnorodność smaków. – Dorośli konsumenci wybierając e-papierosy jako potencjalnie mniej szkodliwą alternatywę dla wyrobów tradycyjnych, powinni jednak bacznie się przyjrzeć, jakie substancje są w nich zawarte. Wśród wielokrotnie przebadanych produktów tzw. nowych kategorii, do których zaliczamy e-papierosy, znajdują się te oferowane przez globalną markę Vype, której dystrybutorem w Polsce jest eSmoking World – ocenia Joanna Trzaska-Wieczorek, manager ds. komunikacji i kontaktów z mediami w British American Tobacco, koncernie tytoniowym, który od lat inwestuje w produkty nowej kategorii o potencjalnie obniżonej szkodliwości. Fabryka eSmoking Liquids pod Ostrzeszowem posiada własne laboratoria, w których przeprowadzane są szczegółowe analizy płynów nikotynowych i aerozoli. Takie badania są również realizowane w niezależnych akredytowanych jednostkach badawczych UE. Do tej pory British American Tobacco przeprowadziła ponad 80 analiz chemicznych, 35 testów określających wpływ na komórki organizmu oraz 20 badań klinicznych poświęconych e-papierosom marki Vype. Potencjalni konsumenci e-papierowsów muszą jednak pamiętać, że nawet produkty nowej generacji, niosą ze sobą potencjalne ryzyko. Rekomendowanym rozwiązaniem pozostaje więc porzucenie nałogu.